Новая регуляция ЕС: батарея смартфона должна быть доступна для замены простым пользователем

Европейский союз опубликовал новые правила для производителей смартфонов и планшетов, желающих поставлять свою продукцию в Европу.

Согласно новым требованиям, с 2027 года производители будут обязаны проектировать смартфоны и планшеты таким образом, чтобы батарею можно было извлечь и заменить самостоятельно, без специальных технических знаний и инструментов.

Ключевое требование регламента состоит в том, что аккумуляторы должны быть съемными и заменяемыми при условии сохранения безопасности устройства и пользователя.

При этом под "конечным пользователем" понимается человек без технической подготовки. В случаях, когда специальные инструменты все же необходимы, производители обязаны предоставлять их бесплатно.

Данный шаг является частью более широкой нормативной базы, вступившей в силу ещё в 2023 году и вводимой поэтапно. С июня 2025 года начали действовать более жёсткие требования к долговечности устройств, доступности запасных частей и долгосрочной поддержке ремонта. В частности, производители обязаны обеспечивать наличие запчастей в течение до десяти лет, предоставлять доступ к руководствам по ремонту и не ограничивать возможность самостоятельного или стороннего обслуживания.

Помимо конструктивного аспекта, регламент уделяет особое внимание жизненному циклу аккумуляторов и их экологическому воздействию. Он включает требования по обращению с отработанными батареями, их сбору и переработке, с целью сокращения электронных отходов и повышения эффективности использования ресурсов. Кроме того, продаваемые в ЕС устройства должны будут иметь маркировку с данными о ресурсе аккумулятора, надежности и ремонтопригодности, что позволит более прозрачно сравнивать устройства между собой.