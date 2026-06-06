Чемпионат мира по футболу. Часть иранской делегации не получила американские визы
время публикации: 06 июня 2026 г., 15:48 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 15:56
Иранские дипломаты заявили, что часть иранской делегации не получила американские визы.
Футболисты и вспомогательный персонал сборной визы получили, а некоторые члены тренерского штаба и руководители федерации - нет. Об этом сообщают новостные агентства.
Напомним, ранее руководство Федерации футбола Ирана не пустили в Канаду из-за связей с Корпусом стражей исламской революции.
Сборная Ирана все матчи проводит в США.
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