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Спорт

Чемпионат мира по футболу. Часть иранской делегации не получила американские визы

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Спорт/важное
время публикации: 06 июня 2026 г., 15:48 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 15:56
Чемпионат мира по футболу. Часть иранской делегации не получила американские визы
AP Photo/Khalil Hamra

Иранские дипломаты заявили, что часть иранской делегации не получила американские визы.

Футболисты и вспомогательный персонал сборной визы получили, а некоторые члены тренерского штаба и руководители федерации - нет. Об этом сообщают новостные агентства.

Напомним, ранее руководство Федерации футбола Ирана не пустили в Канаду из-за связей с Корпусом стражей исламской революции.

Сборная Ирана все матчи проводит в США.

Спорт
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