ЦАХАЛ прокомментировал сообщения о гибели ливанских военных в результате удара по автомобилю

ЦАХАЛ прокомментировал сообщения из Ливана о гибели военных в результате удара по автомобилю в районе деревни Аль-Хардали.

В заявлении сказано: "ЦАХАЛ зафиксировал подозрительное транспортное средство, которое двигалось в направлении наших сил недалеко от деревни. Автомобиль ехал по зоне активных боевых действий, откуда ранее было эвакуировано население и где ЦАХАЛом была объявлена угроза обстрела. Кроме того, согласно имеющимся у ЦАХАЛа разведданным, в этом районе активно действует "Хизбалла". После обнаружения автомобиля, с учетом оперативных предупреждений и угрозы для наших военнослужащих, по транспортному средству был нанесен удар. Данный инцидент расследуется".

Пресс-секретарь ЦАХАЛа особо подчеркнул: "Речь идет о зоне ведения боевых действий, передвижение по которой требует координации с ЦАХАЛом. Силы ЦАХАЛа действуют против террористической организации "Хизбалла", а не против ливанской армии".

Ранее командование вооруженных сил Ливана сообщило, что в результате израильского удара по военному автомобилю на дороге Набатия – Хардали на юге Ливана погибли трое ливанских военных – двое офицеров и солдат.