"Аль-Арабия": срок, отпущенный Трампом для переговоров с Тегераном, подходит к концу

Установленный президентом США Дональдом Трампом 60-дневный срок для ведения переговоров с Тегераном близится к завершению, передает телеканал "Аль-Арабия".

Согласно публикации, Трамп проинформировал посредников о том, что обсуждения не будут продолжены по истечении этих 60 дней и Тегеран должен дать свой ответ в кратчайшие сроки.

По данным канала "Аль-Арабия", стороны достигли определенного прогресса в вопросе о замороженных иранских активах, однако между США и Ираном по-прежнему остаются разногласия относительно точной суммы, которая должна быть разблокирована, и конкретных сроков ее выплаты.