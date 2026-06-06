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Ближний Восток

"Аль-Арабия": срок, отпущенный Трампом для переговоров с Тегераном, подходит к концу

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 06 июня 2026 г., 13:29 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 14:49
"Аль-Арабия": срок, отпущенный Трампом для переговоров с Тегераном, подходит к концу
AP Photo/Alex Brandon; AP Photo/Vahid Salemi

Установленный президентом США Дональдом Трампом 60-дневный срок для ведения переговоров с Тегераном близится к завершению, передает телеканал "Аль-Арабия".

Согласно публикации, Трамп проинформировал посредников о том, что обсуждения не будут продолжены по истечении этих 60 дней и Тегеран должен дать свой ответ в кратчайшие сроки.

По данным канала "Аль-Арабия", стороны достигли определенного прогресса в вопросе о замороженных иранских активах, однако между США и Ираном по-прежнему остаются разногласия относительно точной суммы, которая должна быть разблокирована, и конкретных сроков ее выплаты.

Ближний Восток
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