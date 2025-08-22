Конфликт Трампа с Бразилией привел к резкому падению цен на манго в Израиле

Цены на манго нередко попадают в израильские выпуски новостей, особенно в начале сезона, когда первые фрукты могут стоить 100 шекелей за килограмм и более.

На этой неделе журналисты обратили внимание, что цены на этот фрукт в Израиле крайне низкие даже для пика сезона. Килограмм манго можно найти в супермаркете за 7 шекелей, оптовики продают ящик в 4,5 килограмма за 30 шекелей, что значительно ниже обычной цены.

Причиной падения цен, ставшего серьезной проблемой для израильских фермеров, является конфликт между Дональдом Трампом и правительством Бразилии. Введенная Белым домом пошлина в 50% на импорт из Бразилии привела к перенаправлению сбыта бразильских манго с США в Европу.

В результате европейский рынок, являющийся важным рынком сбыта для израильских производителей манго, оказался перенасыщен, и фермеры вынуждены снижать цены на товар на местном рынке.