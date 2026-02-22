x
Израиль

Юрсоветник, госпрокурор и генинспектор полиции бойкотируют заседание правительства

Полиция
Прокуратура
Правительство
Юрсоветник правительства
время публикации: 22 февраля 2026 г., 12:31
Юрсоветник, госпрокурор и генинспектор полиции бойкотируют заседание правительства
Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара отказалась принимать участие в заседании правительства, несмотря на то, что находилась на месте его проведения.

Скандал разразился перед заседанием, посвященным вопросу использования полицией шпионских технологий.

Согласно опубликованной информации, Гали Баарав-Миара была приглашена на заседание правительства и потребовала, чтобы глава следственного отдела полиции Боаз Блатт получил право также принять участие в заседании. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, а также представители секретариата правительства заявили, что Блатт не примет участия в заседании.

В ответ Баарав-Миара отказалась войти в помещение. Государственный прокурор Амит Айсман, а также генеральный инспектор полиции Дани Леви приняли аналогичное решение.

