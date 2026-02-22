Ответ посла США на вопрос о праве Израиля на Ближний Восток вызвал возмущение в мусульманском мире

Несколько мусульманских государств выступили с совместным осуждением заявления, сделанного послом США в Израиле Майком Хакаби во время интервью с консервативным политическим обозревателем Такером Карлсоном.

Интервьюер спросил посла об отношении к библейской фразе, согласно которой всевышний обещал евреям часть территории Египта, Сирии и Ирака, "практически весь Ближний Восток", по словам Карлсона. "Имеет ли Израиль право на эту территорию?" – поинтересовался он.

Хакаби попытался уйти от ответа, но под давлением Карлсона сказал: "Если они возьмут эти земли – все в порядке. Но я не думаю, что мы сегодня говорим об этом. Они не пытаются захватить Иорданию, Сирию или Ирак. Они просят только о землях, которые они занимают сейчас, которыми они легитимно владеют, где они в безопасности".

В заявлении Объединенных Арабских Эмиратов, поддержанном, в том числе, Саудовской Аравией, Египтом, Иорданией, Турцией, Катаром и также Индонезией и Пакистаном, слова американского посла оценены как опасные и подстрекательские: "Это грубое нарушение норм международного права, создающее угрозу для плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе".