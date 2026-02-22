Стартап из Реховота, разрабатывающий метод ранней диагностики рака, продан за $149 млн

Американская биотехнологическая компания Guardant Health объявила о покупке израильского стартапа MetaSight Diagnostics, специализирующуюся на точной жидкостной биопсии.

Сумма сделки составила 59 миллионов долларов немедленного платежа плюс 90 миллионов в форме поэтапных выплат по достижении определенных этапов (получение регуляторных одобрений и заданных объемов продаж).

MetaSight, основанная в 2020 году и базирующаяся в Реховоте, разработала дешевые тесты для точной ранней диагностики онкологических заболеваний. Компания была создана профессором хайфского "Техниона" Томером Шломи.

За время своего существования компания привлекла 20 миллионов долларов инвестиций.

Технология находится на стадии клинических испытаний и разработана на основе базы данных больничной кассы "Маккаби".