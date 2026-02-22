NYT: Иран готовится к войне, Хаменеи поручил "оперативное управление" Лариджани

В Иране на фоне резкого обострения кризиса вокруг переговоров с США произошли заметные сдвиги внутри системы управления. Как сообщает The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поручил фактическое "оперативное управление" страной своему советнику по нацбезопасности Али Лариджани, что означает заметное ослабление роли президента Масуда Пезешкиана.

В публикации NYT отмечается, что Лариджани – один из ключевых "силовых" и политических тяжеловесов Исламской республики, и его усиление связано с задачей обеспечить устойчивость режима в условиях возможных ударов и угроз для высшего руководства.

Отметим, что именно Лариджани осуществляет контакты с лидерами проиранских прокси-сил. Недавно он встречался в Дохе (Катар) с руководством террористической организации ХАМАС.

Переговоры и интервью Виткоффа

Тем временем продолжаются переговоры между Тегераном и Вашингтоном. Агентство Reuters отмечает значительные расхождения в понимании того, какие именно санкции и по какому механизму должны быть сняты в обмен на ограничения ядерной программы Ирана. Высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству, что стороны спорят о масштабе и "технике" санкционного облегчения, хотя новый раунд контактов намечен на начало марта и теоретически может привести к временному соглашению.

На фоне этих переговоров Пезешкиан публично заявлял, что Иран "не склонит голову" под давлением мировых держав, подчеркивая жесткую линию Тегерана в условиях нарастающей конфронтации.

Стив Виткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа, в интервью Fox News прокомментировал иранскую тему. По словам Виткоффа, Трамп "удивлен, почему они не капитулировали" – президент "задается вопросом", почему при нынешнем давлении и "таком количестве военно-морской силы" в регионе Тегеран не обращается к Вашингтону с заявлением: "Мы объявляем, что не хотим вооруженного противостояния". Виткофф заявил, что в переговорах с Ираном он и Джаред Кушнер установили четкую красную линию: нулевое обогащение урана. При этом он привел оценку, согласно которой Иран вскоре может получить обогащенный уран для изготовления атомной бомбы. "Они говорят, что все это для гражданской программы, но на самом деле они обогатили урана намного выше уровня, необходимого для создания гражданского применения. Они достигли 60%, и, вероятно, через неделю они будут близки к получению материала промышленного качества для бомбы – а это уже очень опасно. Я не могу этого допустить", – сказал он в интервью Fox News.

Портал Axios ранее опубликовал материал о том, что в администрации президента США Дональда Трампа обсуждается широкий спектр вариантов действий в отношении Ирана – от попытки заключить новое ядерное соглашение до силовых сценариев. По сведениям авторов публикации Барака Равида и Марка Капуто, Белый дом готов рассмотреть вариант, при котором Тегерану может быть позволено лишь "символическое" обогащение урана, если это будет исключать путь к созданию ядерного оружия. Одновременно, как пишет Axios со ссылкой на высокопоставленных собеседников, Пентагон представил Трампу несколько военных опций, включая сценарий, предусматривающий ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, его сына Моджтабы и других представителей руководства. Один из источников подтвердил: такой план был представлен Трампу несколько недель назад, однако решение не было принято.

США и Иран "быстро скатываются к военному столкновению", а надежды на дипломатическое решение спора вокруг иранской ядерной программы "стремительно тают". Об этом накануне агентству Reuters заявили американские и иранские источники, а также дипломаты стран Персидского залива и Европы. По словам собеседников агентства, за последние дни динамика переговоров стала заметно хуже на фоне резкого наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке и сохранения принципиальных разногласий по ключевым пунктам – обогащение урана, санкции и ракетная программа. Reuters пишет, что в Израиле и ряде государств Персидского залива считают военный сценарий более вероятным, чем достижение договоренности. Израильские источники заявили агентству, что разрыв между позициями Вашингтона и Тегерана "не поддается преодолению", а вероятность военной эскалации в ближайшей перспективе высока.

Один из наиболее показательных эпизодов, который Reuters приводит со ссылкой на источник, знакомый с ходом контактов: на переговорах в Женеве оманские посредники передали главе МИД Ирана Аббасу Аракчи конверт с американскими предложениями, касающимися ракетной тематики. По словам собеседника агентства, Аракчи отказался даже открывать конверт.

Собеседники Reuters отмечают, что дипломатическое "окно" сужается на фоне усиления военной компоненты: США проводят масштабное развертывание сил в регионе, а переговорный процесс вязнет в "красных линиях" обеих сторон. При этом окончательного решения о нанесении удара администрация Дональда Трампа, по данным агентства, еще не объявляла.

Концентрация американских сил в регионе

Авианосная ударная группа Abraham Lincoln давно находится в зоне ответственности CENTCOM (Аравийское море). Состав авиакрыла CVW-9: F-35C, F/A-18E/F, EA-18G, E-2D, CMV-22B, MH-60R/S. В составе эскорта: эсминцы Frank E. Petersen Jr., Michael Murphy, Spruance (и атомная многоцелевая ПЛА сопровождения).

Авианосная ударная группа Gerald R. Ford уже вошла в Средиземное море (прошла Гибралтар 20 февраля) и направляется в восточное Средиземноморье. Судя по всему, ее основной задачей будет поддержка Израиля в период боевых действий против Ирана. Вместе с авианосцем следует эсминец сопровождения Mahan. Кроме того, в группировку включены еще несколько эсминцев.

По оценке Reuters, авианосцу Gerald R. Ford потребуется еще около недели, чтобы достичь восточной части Средиземноморья.

По данным Air & Space Forces Magazine, в последние дни отмечалась необычно масштабная переброска: в регион прибыли дополнительные самолеты F-22 (и в ближайшие дни ожидается пополнение), несколько эскадрилий F-35, F-15E Strike Eagle, F-16 и т.д. В регион и Европу перебрасывают самолеты E-3 Sentry AWACS, E-11 BACN (воздушный ретранслятор связи), RC-135 Rivet Joint (радиоэлектронная разведка), P-8 Poseidon (морская разведка). Только на минувшей неделе в Европу прибыли более десяти американских самолетов дозаправки.

Только на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии за последние дни США перебросили шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS.

На авиабазе Мауафак ас-Салти в Иордании США уже разместили примерно втрое больше самолетов, чем обычно. За прошедшую неделю на базе приземлилось не менее 68 американских транспортных самолетов. Здесь размещена истребители пятого поколения F-35, беспилотники, вертолеты.

При этом усиливаются системы ПРО за счет переброски Patriot и THAAD.

Reuters сообщает, что в администрации США рассматривали отправку еще одного авианосца – George H.W. Bush, но он проходил сертификацию и ему потребовалось бы более месяца, чтобы дойти до региона.

Военные специалисты следят за перемещениями американских стратегических бомбардировщиков (включая B-2), отмечая, что их приближение к региону (например, их появление на авиабазе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане) будет индикатором скорого начала боевых действий против Ирана. На данном этапе власти Великобритании заявляют о неготовности предоставить базу на Диего-Гарсия для удара по Ирану. Однако не менее 15 американских самолетов-заправщиков были замечены на португальском острове Лажеш в Атлантическом океане, что может указывать на подготовку к будущей дозаправке B-2.

Возможность "ограниченного" удара

20 февраля президент США Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос журналистов, рассматривает ли он возможность нанесения ограниченного удара по Ирану с целью оказания давления на Тегеран. "Думаю, я могу сказать, что рассматриваю такую возможность", – цитирует президента агентство Reuters.

19 февраля издание Wall Street Journal писало, что Трамп рассматривает возможность нанесения первоначального ограниченного удара по Ирану. По словам источников, знакомых с ситуацией, предварительный удар, если он будет санкционирован, может быть нанесен в ближайшие дни, он будет нацелен на несколько военных или правительственных объектов. Если это не принесет результата, против Тегерана будет начата широкомасштабная военная операция.

Однако крайне маловероятно, что в ответ на какие-либо военные действия со стороны США иранцы не ответят масштабными ударами по американским базам на Ближнем Востоке и по Израилю, после чего "ограниченная" война станет невозможной.