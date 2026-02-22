Австрийский альпинист, оставивший свою девушку замерзать при восхождении, получил условный срок

В Австрии вынесен приговор 37-летнему альпинисту Томасу П, который бросил во время восхождения свою девушку, отправившись за помощью. Девушка, 33-летняя Керстин Г, погибла от гипотермии.

Смерть альпинистки произошла 18 января 2025 года во время восхождения на Грослокнер – самую высокую гору Австрии. Керстин, не имевшая необходимого для этого опыта. Подъем оказался для нее слишком сложным, и, не дойдя 50 метров до вершины, она выбилась из сил.

Томас оставил свою спутницу и ушел за подмогой – уже в темноте. При этом он не накрыл Керстин одеялом и не поместил в бивачный мешок. Он также не стал вызывать помощь по телефону, а еще ранее – не подал сигнал пролетавшему спасательному вертолету. Ночью девушка замерзла.

Альпинист был признан виновным в убийстве по халатности. Ему грозило до трех лет тюрьмы, однако суд ограничился мягким наказанием – пяти месяцам условного заключения и штрафу в 9400 евро. Томас выразил сожаление в смерти своей подруги, но вину не признал.

Добавим, что свидетелем со стороны обвинения выступила его предыдущая партнерша, рассказавшая, во время их совместного восхождения на Грослокнер в 2023 году альпинист поступил точно так же: оставил ее в темноте на склоне и отправился за помощью.