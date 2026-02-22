Праймериз: в "Ликуде" опасаются отмены, в "Демократим" пришли к соглашению

Руководство "Ликуда" взвешивает возможность отменить праймериз в партии и вернуться к системе распределительной комиссии для назначения кандидатов в Кнессет. Об этом пишет Анна Барская в газете "Маарив".

Согласно опубликованной информации, в правящей партии полагают, что интенсивное обсуждение вопросов о нарушениях хода голосования на выборах в институты партии, состоявшихся в декабре 2025 года, является только ширмой для намерения руководства "Ликуда" отменить праймериз и вернуться к системе, которая позволяет главе партии Биньямину Нетаниягу гораздо лучше контролировать процесс формирования предвыборного списка.

После выборов в институты партии публиковались многочисленные сообщения о нарушении процесса выборов. "Маарив" пишет, что взносы кандидатов оплачивались не самими кандидатами, а третьими лицами или структурами. В избирательной комиссии в "Ликуде" заявляли: если выяснится, что явление имело массовый характер, это поставит под сомнение итоги выборов. Однако среди активистов "Ликуда" бытует мнение, что речь идет о пробном шаре, запущенном руководством партии для проверки возможности отмены праймериз и возвращения к системе распределительной комиссии.

Праймериз в "Ликуде" проводятся с 1996 года. В последние месяцы неоднократно публиковались сообщения о том, что премьер-министр намерен изменить порядок избрания кандидатов таким образом, чтобы получить больший контроль за процессом и результатом избрания.

Одновременно продолжается подготовка и к праймериз в списке "Демократим". Глава списка Яир Голан пришел к соглашению с представителями МЕРЕЦ о формировании совместного списка. По достигнутому соглашению, представители МЕРЕЦ получат шестое, восьмое и 14 место. После достижения соглашения, приближенные Яира Голана заявили, что кризис в отношениях с МЕРЕЦ завершен, и партии продолжают подготовку к совместному участию в выборах.