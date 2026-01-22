Директор Налогового управления: израильтяне не торопятся являться с повинной

С момента публикации новой процедуры добровольного раскрытия налоговых нарушений в августе 2025 года в Налоговое управление было подано 122 заявки, в которых объем раскрытого капитала составил 262 млн шекелей, а налог по ним оценивается примерно в 19 млн шекелей, сообщает "Глобс".

По словам директора Налогового управления Шая Аароновича, причиной низкой явки с повинной являются отсутствие возможности начать процедуру на условиях анонимности, а также ее низкая привлекательность для держателей криптовалюты.

"Процедура была нацелена в основном на криптовалюту, и ко мне обращаются немало людей, которые утверждают, что ожидают огромных средств от криптовалюты. Проблема в том, что израильская банковская система не готова принимать криптовалюту, и даже средства, проистекающие из криптовалютных доходов, очень сложно внести на счет. Нет сомнений, что это влияет и на готовность к добровольному раскрытию доходов, потому что в конечном итоге люди не хотят только платить налог, но и использовать средства", - заяваил Ааронович на юридической конференции в Хайфе.

Процедура, которая будет действовать в течение года до 31.8.26, позволяет предпринимателям, физическим лицам, должностным лицам в корпорациях и представителям, резидентам Израиля и нерезидентам, которые совершили нарушения налогового законодательства, - провести процедуру раскрытия и заплатить причитающиеся налоги должным образом и тем самым избежать уголовного преследования.