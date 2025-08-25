Налоговое управление Израиля объявило кампанию явки с повинной

Налоговое управление Израиля объявило о начале кампании явки с повинной для уклонившихся от уплаты налога, которая продлится до 31 августа 2026 года.

В рамках мероприятия лица, задекларировавшие неучтенный доход и выплативший полную сумму налога, будут освобождаться от уголовного преследования.

Обращение о желании явиться с повинной можно будет подать через онлайн-форму, которая будет открыта для доступа на сайте Налогового управления в ближайшие дни.

В случае относительно малых сумм сокрытого дохода будет предоставлена опция ускоренной процедуры, в рамках которой заявитель сам подаст отчет о сокрытых доходах. Эта опция доступна для лиц, имеющих на банковском счете за границей незадекларированную сумму менее 4 млн шекелей по состоянию на 31 декабря 2024 года, или доходы от цифровых активов менее 500 тысяч шекелей, или цифровые активы на сумму менее 1,5 миллионов шекелей, или доходы от недвижимости менее 250 тысяч шекелей,

Остальные случаи будут рассматриваться по обычной процедуре.

Это четвертая кампания явки с повинной в Израиле. Предыдущие проводились в 2011-12, 2014-16 и в 2017-19 годах. В общей сложности за эти периоды с повинной явились около 9000 человек, выплатившие 5 миллиардов шекелей налогов.

В отличие от предыдущих кампаний, на сей раз нет опции анонимного начала процедуры, позволявшей до определенного этапа вести переговоры с управлением без раскрытия личности. Кроме того, в новой процедуре отсутствует возможность списания убытков с сокрытого дохода.