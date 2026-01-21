Ветеринарная служба угрожает оставить магазины без мяса, птицы и яиц

Работники государственной ветеринарной службы, находящиеся в состоянии длительного трудового конфликта, заявили о намерении начать в ближайшие дни бессрочную забастовку, сообщает портал Walla.

В случае забастовки в Израиле будут парализованы скотобойни и птицефабрики, а также остановится растаможивание импорта яиц, мяса и рыбы.

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут Клалит") обвинила правительство в затягивании переговоров по новому коллективному трудовому соглашению, длящихся уже полтора года.

Бюджетные рамки соглашения о заработной плате были согласованы еще 25 сентября 2024 года, и с тех пор состоялись многочисленные рабочие заседания, посвященные распределению расходов и реализации договоренностей в рамках этих рамок. В сентябре 2025 года стороны достигли полного понимания относительно содержания соглашения. Несмотря на это, с тех пор и до сегодняшнего дня проект соглашения со стороны государства не был передан на утверждение.