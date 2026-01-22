x
Экономика

Проезд в общественном транспорте подорожает с апреля 2026 года

время публикации: 22 января 2026 г., 21:39 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 21:39
Проезд в общественном транспорте подорожает с апреля 2026 года
Omer Fichman/Flash90

Министерство транспорта сообщило, что в апреле 2026 года базовый тариф проезда в автобусе и трамвае вырастет с 8 шекелей до 8,5 шекелей. Стоимость железнодорожных билетов вырастет на 4%.

Подорожание связано с применением автоматического механизма индексации, установленного в постановлении о контроле над ценами на товары и услуги, постановление о котором было утверждено в июне 2025 года, чтобы отложить подорожание, которое должно было произойти буквально через два месяца после апрельского подорожания.

Следует отметить, что в случае, если автоматическая индексация продолжит действовать без изменений, в июне стоимость проезда вырастет до 9 шекелей.

