Центробанк Ирана закупил стейблкойнов USDT на полмиллиарда долларов

Блог Elliptic, специализирующийся на отслеживании криптовалютных транзакций, сообщает, что Центральный банк Ирана приобрел не менее 507 миллионов USDT - криптовалюты, обеспеченной долларом США.

Согласно анализу Elliptic, до начала июня 2025 года USDT в основном отправлялся на иранскую биржу Nobitex, а затем направлялся на кросс-чейн мост. В середине июня 2025 года биржа была взломана произраильскими хакерами.

Но с июня 2025 года поток средств резко изменился: USDT отправлялись на сервис кросс-чейн моста для перевода средств с TRON на Ethereum. В дальнейшем эти средства обменивались на другие криптовалюты через децентрализованные биржи, переводились между разными блокчейнами и проходили через централизованные биржи. Такая активность продолжалась до конца 2025 года.

"Есть признаки того, что приобретенные USDT использовались для поддержки стоимости иранского риала, предоставляя жизнеспособную альтернативу для рыночных интервенций, учитывая, что санкции не позволяют режиму использовать официальные валютные резервы", - говорится в отчете.

Аналитики Elliptic на основании утечки документов по двум покупкам USDT в апреле и мае 2025 года смогли составить карту более широкой инфраструктуры кошельков Центрального банка Ирана, выявив систематическое накопление USDT.

Эту цифру следует рассматривать как нижнюю границу суммы USDT, приобретенной ЦБИ, поскольку анализ включает только кошельки, которые специалисты смогли с высокой степенью уверенности отнести к ЦБИ.