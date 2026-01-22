"Эльбит" купил поставщика БПЛА британской армии и получил новый заказ от Чили

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о завершении сделки по покупке британской компании UAV Tactical Systems Ltd, являющейся основным поставщиком тактических БПЛА для вооруженных сил Великобритании.

Согласно официальному заявлению руководства концерна, сделка призвана превратить UTACS в ведущий британский и региональный центр передового опыта. Новый центр сосредоточится на проектировании, разработке и логистической поддержке беспилотных систем, с глубокой интеграцией глобального опыта и уникальных технологических возможностей "Эльбита".

В заявлении также подчеркивается, что одним из центральных аспектов плана приобретения является сохранение и развитие квалифицированной рабочей силы в Великобритании.

Также на этой неделе "Эльбит Маарахот" выиграла тендер на поставку вооруженным силам Чили симуляторов управления и ведения боя для экипажей бронетранспортеров. Сделка была объявлена менее чем через месяц после смены власти в стране, где предыдущая администрация социалиста Габриэля Борича была настроена крайне антиизраильски.