22 января 2026
Экономика

"Эльбит" купил поставщика БПЛА британской армии и получил новый заказ от Чили

Оборонка
Великобритания
Чили
время публикации: 22 января 2026 г., 10:09 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 10:22
Chaim Goldberg/Flash90

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о завершении сделки по покупке британской компании UAV Tactical Systems Ltd, являющейся основным поставщиком тактических БПЛА для вооруженных сил Великобритании.

Согласно официальному заявлению руководства концерна, сделка призвана превратить UTACS в ведущий британский и региональный центр передового опыта. Новый центр сосредоточится на проектировании, разработке и логистической поддержке беспилотных систем, с глубокой интеграцией глобального опыта и уникальных технологических возможностей "Эльбита".

В заявлении также подчеркивается, что одним из центральных аспектов плана приобретения является сохранение и развитие квалифицированной рабочей силы в Великобритании.

Также на этой неделе "Эльбит Маарахот" выиграла тендер на поставку вооруженным силам Чили симуляторов управления и ведения боя для экипажей бронетранспортеров. Сделка была объявлена менее чем через месяц после смены власти в стране, где предыдущая администрация социалиста Габриэля Борича была настроена крайне антиизраильски.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
