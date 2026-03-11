Новые удары по судам в Персидском заливе, из-за пожара эвакуирована команда сухогруза

По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в последние часы по меньшей мере три судна подверглись ударам в районе Ормузского пролива. Иран заявлял, что водная артерия перекрыта.

Военно-морской флот Таиланда сообщил, что в проливе атакован шедший под флагом королевства сухогруз с экипажем в составе 23 тайских моряков. На борту начался пожар, команда была эвакуирована оманскими военно-морскими силами.

Речь идет о судне Mayuree Naree, порт приписки которого – Бангкок. В ночь на 11 марта он вышел из Порт-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах.

Еще одно судно подверглось удару в 50 морских милях к северо-западу от Дубая. Как сообщается, корабль в безопасности, ущерба окружающей среде нет. Третий корабль был атакован у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, ему нанесен ущерб.

По данным UKMTO, с начала военных действий ударам подверглись 13 судов торгового флота.