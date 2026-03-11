Иранское командование угрожает атаковать израильские и американские банки

Пресс-секретарь центрального командования "Хатам аль-Анбия" Эбрагим Зольфикари пригрозил нанести удары по банкам США и Израиля, обвинив эти страны в проведении кибератаки против банковской системы Ирана.

"Жителям региона лучше не приближаться к этим банкам ближе, чем на километр. Враг предоставил нам свободу атаковать экономические центры и банки, принадлежащие США и Израилю", – заявил он.

10 марта Центральный банк Ирана сообщил о сбое в работе некоторых банковских сервисов. По сообщению государственных СМИ, это была кибератака, направленная против двух крупнейших иранских банков – "Сепах" и "Мелли".