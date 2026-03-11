x
11 марта 2026
|
последняя новость: 14:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 марта 2026
|
11 марта 2026
|
последняя новость: 14:46
11 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранское командование угрожает атаковать израильские и американские банки

Война с Ираном
Иран
США
Израиль
время публикации: 11 марта 2026 г., 13:52 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 13:55
Иранское командование угрожает атаковать израильские и американские банки
Iranian Revolutionary Guard/Sepahnews via AP

Пресс-секретарь центрального командования "Хатам аль-Анбия" Эбрагим Зольфикари пригрозил нанести удары по банкам США и Израиля, обвинив эти страны в проведении кибератаки против банковской системы Ирана.

"Жителям региона лучше не приближаться к этим банкам ближе, чем на километр. Враг предоставил нам свободу атаковать экономические центры и банки, принадлежащие США и Израилю", – заявил он.

10 марта Центральный банк Ирана сообщил о сбое в работе некоторых банковских сервисов. По сообщению государственных СМИ, это была кибератака, направленная против двух крупнейших иранских банков – "Сепах" и "Мелли".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 марта 2026

Из Ирана поступают сообщения о кибератаке, направленной против банковской системы