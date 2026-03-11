"Корона и войны ничему не научили": в Кнессете обсудили стремление правительства открыть школы

Парламентская комиссия по вопросам образования провела в среду, 11 марта, заседание по вопросу состояния и эффективности дистанционного обучения на фоне военной операции "Рычание льва". Министр образования Йоав Киш принял участие в заседании по ZOOM, однако трансляция постоянно прерывалась, и членам комиссии было крайне сложно его понять.

Как отмечает "А-Йом", крайне ироничным кажется то, что подобно ZOOM-трансляциям множества школьников по всей стране, которые часто сбоят и прерываются, трансляция выступления Киша тоже шла с перебоями.

В ходе заседания была представлена презентация министерства образования, из которой следовало, что в министерстве готовятся к постепенному возвращению в школы. Согласно плану, часть обучения будет проходить по гибридной модели, которая объединит дистанционное обучение и занятия в школе. "Я рассматриваю дистанционное обучение как цель и считаю, что это важный инструмент", – отметил Йоав Киш.

Депутат Моше Тур-Паз ("Еш Атид") заявил о своем возмущении по поводу того, что министр образования не удостоил такое важное заседание комиссии своим личным присутствием. "То, что министр встречается с нами по ZOOM – это позор, – заявил он. – Министр мог прийти сюда так же, как это сделали мы. Это просто часть провала правительства".

Депутат Евгений Сова ("Наш дом Израиль") напомнил, что проблема невозможности посещения детьми школ и детских садов далеко не новая в нашей стране, и подчеркнул, что и у министерства образования, и у министерства финансов, и у всех остальных государственных министерств и ведомств было более чем достаточно времени и ресурсов для налаживания действительно эффективного дистанционного обучения, а также для создания реалистичной и действующей программы работы в чрезвычайных ситуациях.

"Прежде всего я хочу выразить глубокую признательность десяткам тысяч учителей, которые готовы возвращаться в школы и продолжать обучать детей даже в условиях чрезвычайной ситуации. Их работа сегодня особенно важна. Возобновление учебного процесса – это базовое условие для возвращения экономики к нормальной деятельности. Без функционирующей системы образования и израильская экономика не сможет вернуться к обычному режиму".

По словам Совы, после представленного на заседании обзора министра образования стало очевидно, что между министерством финансов и министерством образования существует серьезная несогласованность. В то время как минфин стремится как можно быстрее вернуть экономику к полноценной работе, министерство образования действует исключительно в рамках указаний Командования тылом.

Евгений Сова заявил: "Как можно возвращать экономику к нормальной работе без ясности в вопросе образования? Каждый раз мы оказываемся в той же ситуации – снова возникают вопросы, на которые нет ответов. Как возможно, что после пандемии коронавируса и после более чем двух с половиной лет войны система образования до сих пор не имеет четкого и упорядоченного плана обучения в условиях чрезвычайной ситуации?"