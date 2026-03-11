x
11 марта 2026
Ближний Восток

ЦАХАЛ в обращении к иранцам: "Террористический режим запускает ракеты из жилых районов"

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
ВВС
время публикации: 11 марта 2026 г., 12:51 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 12:51
ЦАХАЛ в обращении к иранцам: "Террористический режим запускает ракеты из жилых районов"
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля на фарси опубликовала обращение к жителям Ирана о том, что террористический режим аятолл использует густонаселенные жилые районы для запуска ракет и беспилотников по Израилю – используя население собственной страны в качестве "живого щита" и подвергая людей опасности.

"Эти действия умышленно ставят иранских граждан под угрозу – как в момент использования этих пусковых установок, так и в момент их уничтожения израильскими ВВС", – подчеркивается в сообщении. Публикация сопровождается оперативной видеозаписью, демонстрирующей иранскую ракетную установку, которая находится под гражданским автомобильным мостом.

"Важно отметить, что благодаря точности ударов израильских ВВС мост после поражения пусковой установки остался стоять, – подчеркивают в ЦАХАЛе. – Мы вновь призываем граждан Ирана ради собственной безопасности держаться подальше от пусковых установок".

