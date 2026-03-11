В Великобритании отменен марш солидарности с Палестиной из-за поддержки организаторами Ирана

Правительство Великобритании запретило проведение традиционного марша солидарности с Палестиной, который ежегодно проводится в последний день священного для мусульман месяца Рамадан. Причина этого – поддержка организаторами иранского режима.

"Я утвердила просьбу полиции, чтобы предотвратить серьезные беспорядки в связи с масштабом манифестации и многочисленных манифестаций против ее проведения, в контексте конфликта на Ближнем Востоке", – заявила министр внутренних дел Шабана Махмуд.

По ее словам, если демонстрация будет стационарной и мирной, полиция сможет обеспечить ее проведение. "Но я ожидаю, что против тех, кто вместо использования права на мирный протест будет распространять раскол и ненависть, будет применена вся сила закона", – сказала она.

"День Аль-Кудс", международный день солидарности с Палестиной, отмечается в последнюю пятницу Рамадана. Он был учрежден основателем Исламской республики Иран аятоллой Рухоллой Хомейни в 1979 году. Его традиционная тема – призыв к уничтожению Израиля.