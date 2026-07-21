Франция первой в Евросоюзе запретила доступ подростков к соцсетям

Парламент Франции утвердил в итоговом чтении законопроект, запрещающий доступ к социальным сетям детям младше 15 лет. Закон вступит в силу в сентябре 2026 года, с началом нового учебного года.

Депутаты парламента утвердили реформу большинством в 279 голосов против 81. Закон обязывает платформы внедрить механизмы верификации возраста и вводит запрет на использование мобильных телефонов в средних школах.

Исполнение закона будет контролировать Arcom – французское управление по регулированию аудиовизуальной и цифровой коммуникации.

Помимо самого запрета доступа к соцсетям, французский закон запрещает также рекламу, побуждающую несовершеннолетних присоединяться к социальным сетям, в том числе через инфлюенсеров, и обязывает рекламу социальных сетей нести явное предупреждение о том, что продукт опасен для детей младше 15 лет.

Первой страной, введшей запрет на доступ подростков к соцсетям стала Австралия. Однако уже через полгода она была вынуждена ужесточить санкции против платформ за нарушение запрета, поскольку исследования показали, что большинство подростков его обходят.

В Турции закон об ограничении доступа подростков младше 15 лет к соцсетям был принят в апреле 2026 года. В Италии действующие правила требуют активного согласия родителей на создание аккаунта в соцсетях для детей младше 14 лет.

Различные законодательные инициативы, ограничивающие доступ подростков к соцсетям, продвигаются в Дании, Норвегии, Великобритании, Испании, Греции, Польше.