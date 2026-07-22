Израильский стартап Glow привлек $180 млн и достиг оценки в $1,2 млрд

Израильская компания в сфере кибербезопасности Glow завершила раунд финансирования на 180 млн долларов и была оценена в 1,2 млрд долларов, сообщает Мейталь Вайсберг в издании "Глобс". Таким образом, стартап получил статус "единорога" примерно через год после основания.

За это время Glow провела три раунда финансирования: посевной на 20 млн долларов, раунд A на 60 млн и раунд B на 100 млн долларов. Последний раунд возглавили Sequoia Capital, Cyberstarts, Greenoaks и Redpoint Ventures. В нем также приняли участие Index Ventures, фонд Swish бывшего баскетболиста Омри Каспи, Lux Capital и Holly Ventures.

Компания намерена направить привлеченные средства на расширение продаж и маркетинга, найм сотрудников, а также дальнейшие исследования и разработки. Сейчас в Glow работают около 100 человек, примерно 70 из них – в Израиле. Компания располагает офисами в Израиле и США и планирует расширять деятельность в обеих странах.

Glow основали бывший вице-президент Meta по инженерным разработкам и один из основателей Onavo Рои Тигер, бывший руководитель киберстратегии Snowflake Омер Зингер и бывший вице-президент по исследованиям и разработкам Claroty Офир Арье, выпускник программы "Тальпиот" и подразделения 8200.

Стартап разрабатывает платформу защиты компьютеров и других устройств сотрудников. По утверждению компании, распространение генеративного искусственного интеллекта и автономных ИИ-агентов создало новые риски: неизвестные программы и инструменты все чаще попадают в корпоративные системы через устройства сотрудников, а злоумышленники используют ИИ для ускоренного поиска уязвимостей.

Платформа Glow использует ИИ-агентов, которые изучают рабочую среду организации, ее правила безопасности и поведение пользователей. Система определяет, какие программы и ИИ-инструменты безопасны, а какие следует блокировать или удалить.

В компании оценивают объем рынка защиты устройств сотрудников компаний примерно в 40 млрд долларов и заявляют, что уже работают с десятками крупных организаций, включая компании из списка Fortune 500.