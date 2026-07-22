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Мир

Италия примет новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Италия
Израиль
время публикации: 22 июля 2026 г., 13:52 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 13:54
Италия примет новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном
AP Photo/Alessandra Tarantino

Италия объявила, что 4 августа примет очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном, передает AFP. Предыдущая встреча делегаций двух стран при посредничестве США состоялась в середине июля в Риме.

Переговоры посвящены реализации достигнутых договоренностей по югу Ливана, включая поэтапный вывод израильских войск, размещение подразделений ливанской армии и создание зон, в которых не должно быть вооруженных формирований "Хизбаллы". По итогам предыдущего раунда американская сторона назвала обсуждения продуктивными и сообщила о согласовании основных принципов пилотного проекта.

Израиль увязывает дальнейший вывод войск с разоружением "Хизбаллы" и обеспечением безопасности северных районов страны. Ливанская сторона требует восстановления полного контроля государства над югом страны и прекращения израильского военного присутствия.

Мир
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