Создан потребительский клуб для харедим-уклонистов
время публикации: 22 июля 2026 г., 20:52 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 21:04
Ультраортодоксальная организация "Ахим Анахну" ("Мы братья") объявила о запуске дисконтной карты для харедим, уклоняющихся от призыва на срочную службу в ЦАХАЛе.
По утверждению организации, к ней присоединились более 400 предприятий, готовых предоставить скидку до 20%.
В "Ахим Анахну" утверждают, что уже раздали около 20 тысяч карт из намеченных 100 тысяч. При этом карты являются именными.