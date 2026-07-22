Создан потребительский клуб для харедим-уклонистов

Ультраортодоксальная организация "Ахим Анахну" ("Мы братья") объявила о запуске дисконтной карты для харедим, уклоняющихся от призыва на срочную службу в ЦАХАЛе.

По утверждению организации, к ней присоединились более 400 предприятий, готовых предоставить скидку до 20%.

В "Ахим Анахну" утверждают, что уже раздали около 20 тысяч карт из намеченных 100 тысяч. При этом карты являются именными.