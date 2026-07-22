Евросоюз одобрил слияние Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery

Европейская комиссия одобрила сделку по слиянию Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery при условии полного выполнения обязательств, которые ранее взяла на себя компания под руководством Дэвида Эллисона.

Решение вынесено 22 июля, в последний день продленного срока рассмотрения сделки брюссельскими регуляторами.

В ходе расследования Еврокомиссия оценивала влияние сделки на производство и прокат фильмов в кинотеатрах, производство и лицензирование аудиовизуального контента, оптовые поставки телеканалов и розничные аудиовизуальные услуги.

На уровне производства фильмов регулятор пришел к выводу, что в Европейской экономической зоне остается достаточно конкурентов – Disney, NBCUniversal, Sony, Amazon MGM Studios, A24, Lionsgate и европейские студии, а стриминговые платформы с детским контентом продолжат сдерживать объединенную компанию на рынке платных телеканалов для детей.

Проблему регулятор увидел на уровне кинопроката: в странах ЕЭЗ, где у Paramount есть структурное партнерство с Universal через совместное предприятие United International Pictures (UIP), добавление в этот альянс фильмов Warner привело бы к чрезмерной концентрации и ухудшению условий аренды и проката для кинотеатров.

Чтобы снять эти опасения, Paramount обязалась в течение 13 месяцев выйти из UIP, а также в течение следующих 10 лет не заключать с Universal соглашений о совместном прокате фильмов в ЕЭЗ и не переводить прокат картин Warner на дистрибьютора, которым пользуется Paramount (и наоборот), если тот же дистрибьютор работает также с фильмами Universal или Disney на рынках UIP.

За выполнением обязательств будет следить независимый доверительный управляющий под надзором Комиссии.

Одобрение ЕС стало очередным в череде международных согласований сделки – ранее ее уже поддержали регуляторы Австралии, Австрии, Бразилии, Канады, Китая, Кувейта, Саудовской Аравии, Сербии, ЮАР, Украины, Черногории, Новой Зеландии и Северной Македонии, а также ведомства по контролю за иностранными инвестициями Испании, Германии, Словении, Бельгии, Чехии, Италии, Франции и Румынии.

Великобритания должна вынести решение до 7 августа, а в США ее рассмотрение приостановлено из-за временного запретительного судебного приказа, полученного группой из 12 генеральных прокуроров штатов; предварительное слушание назначено на 3 августа.

Если сделка не закроется до 30 сентября, акционеры Warner Bros. Discovery начнут получать по 25 центов на акцию за каждый квартал ожидания; если же она сорвётся из-за регуляторных препятствий, Paramount выплатит Warner Bros. Discovery неустойку в размере 7 млрд долларов.