"Кан": США уведомили Израиль об усилении ударов по Ирану и использовании тяжелых бомбардировщиков

Соединенные Штаты уведомили Израиль о намерении в ближайшие дни усилить атаки по Ирану и впервые в рамках нынешнего витка эскалации задействовать тяжелые бомбардировщики. Об этом вечером 22 июля сообщил телеканал "Кан-11".

На фоне американских планов в Израиле повысили уровень готовности к возможному прямому столкновению с Ираном. По оценке израильской стороны, угрозы президента США Дональда Трампа наносить удары по национальной инфраструктуре Ирана в ответ на действия Тегерана повышают вероятность иранских ракетных обстрелов Израиля. Такой сценарий может привести к возобновлению израильских атак по территории Ирана.

Как отмечает телеканал, координация между Вашингтоном и Иерусалимом должна позволить Израилю подготовиться к возможной иранской реакции. При этом американская администрация, по данным "Кан-11", по-прежнему предпочитает не вовлекать Израиль в текущие боевые действия.

Кроме того, обсуждается возможная встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с Трампом на следующей неделе, но она пока не назначена. Телеканал "Кан-11" отметил, что практическая подготовка к поездке главы израильского правительства в Вашингтон тоже пока не ведется.