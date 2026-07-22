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Израиль

"Кан": США уведомили Израиль об усилении ударов по Ирану и использовании тяжелых бомбардировщиков

США
Иран
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 22 июля 2026 г., 20:46 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 20:52
"Кан": США уведомили Израиль об усилении ударов по Ирану и использовании тяжелых бомбардировщиков
AP Photo/Senior Airman Josh W. Strickland

Соединенные Штаты уведомили Израиль о намерении в ближайшие дни усилить атаки по Ирану и впервые в рамках нынешнего витка эскалации задействовать тяжелые бомбардировщики. Об этом вечером 22 июля сообщил телеканал "Кан-11".

На фоне американских планов в Израиле повысили уровень готовности к возможному прямому столкновению с Ираном. По оценке израильской стороны, угрозы президента США Дональда Трампа наносить удары по национальной инфраструктуре Ирана в ответ на действия Тегерана повышают вероятность иранских ракетных обстрелов Израиля. Такой сценарий может привести к возобновлению израильских атак по территории Ирана.

Как отмечает телеканал, координация между Вашингтоном и Иерусалимом должна позволить Израилю подготовиться к возможной иранской реакции. При этом американская администрация, по данным "Кан-11", по-прежнему предпочитает не вовлекать Израиль в текущие боевые действия.

Кроме того, обсуждается возможная встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с Трампом на следующей неделе, но она пока не назначена. Телеканал "Кан-11" отметил, что практическая подготовка к поездке главы израильского правительства в Вашингтон тоже пока не ведется.

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