В районе Хермона вновь задержана группа израильтян, пытавшихся проникнуть в Сирию

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что в районе Хермона израильские военнослужащие остановили группу израильтян, планировавших проникнуть на территорию Сирии.

Задержанные переданы израильской полиции для дальнейшего расследования.

ЦАХАЛ отмечает, что незаконная попытка пересечения границы является уголовным преступлением, и, кроме того, подобные инциденты мешают оперативным действиям ЦАХАЛа в районе границы.

"Армия ожидает, что правоохранительные органы привлекут участников инцидента к ответственности и будут решительно действовать для прекращения этого явления, которое повторяется вновь и вновь и мешает работе военнослужащих", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.