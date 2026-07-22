Фрагмент интервью Нетаниягу о его отношениях с дочерью Ноа не был удален из подкаста

Журналист Ави Шошан опубликовал интервью с Биньямином Нетаниягу в подкасте "Аколь патуах" ("Все открыто"), оставив вопросы и ответы о Ноа, дочери премьер-министра от предыдущего брака.

Во время интервью Шошан спросил премьер-министра: "Есть вопрос, который задает себе вся общественность: вы поддерживаете отношения со своей дочерью Ноа?" Нетаниягу ответил: "Да, конечно". На вопрос о том, когда они разговаривали в последний раз, глава правительства сказал: "Несколько недель назад".

Ведущий также уточнил, встречается ли Нетаниягу с дочерью. "Иногда во время праздников", – ответил премьер-министр. Когда Шошан спросил, проводят ли они праздники вместе, Нетаниягу добавил: "Было несколько праздников. Это зависит также от ситуации. Когда идет война, все немного иначе, как вы понимаете".

Шошан отметил, что в СМИ отношения между Нетаниягу и его дочерью нередко описываются как полностью разорванные. Премьер-министр отверг это утверждение: "Нет. Мы время от времени встречаемся."

Ноа ведет ультраортодоксальный образ жизни и живет в иерусалимском районе Меа-Шеарим, и несколько вопросов были заданы о том, одобряет ли отец ее выбор. На вопрос о том, знал ли он о том, что Ноа выбирает ультраортодоксальный образ жизни, Нетаниягу ответил утвердительно. Он также добавил, что это был ее выбор.

На вопрос, знают ли внуки, кто такой "дедушка Биби", Нетаниягу ответил: "Они со мной встречаются".

Шошан также поинтересовался, почему премьер-министр почти никогда публично не говорит о дочери. Нетаниягу вновь сказал, что это был выбор дочери.

На вопрос, почему в публичном пространстве утверждают, что он не поддерживает связи с дочерью и ее семьей, Нетаниягу обвинил СМИ в распространении недостоверной информации. "Ну, говорят… Послушайте, я не могу отвечать за всю ложь о себе. Это целая индустрия", – сказал Нетаниягу.

Ранее издание Walla написало о беседе Ави Шошана с Нетаниягу и о том, что после интервью канцелярия премьер-министра попросила удалить фрагмент, касающийся Ноа. В канцелярии это опровергают.