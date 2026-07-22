Американских оборонных подрядчиков обяжут исключить китайские запчасти из цепочек снабжения

Президент США Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий возможность американских оборонных подрядчиков получать разрешения на закупку критически важных материалов у стран-соперников, в том числе у Китая.

Defense Blog сообщает, что указ обязывает подрядчиков составлять карту цепочки поставок и отчитываться по ней в рамках новых требований Пентагона, которые вступят в силу с 1 января 2027 года.

"Цепочка поставок, проходящая через страну-соперника, – это стратегическая уязвимость, а не бухгалтерская деталь", – заявил журналистам советник президента Питер Наварро.

Указ в частности касается материалов, закупка которых уже была запрещена, но на которые предоставлялись исключения. С 1 января 2027 года Пентагон перестанет предоставлять такие освобождения по умолчанию.

Подрядчику, который все же захочет получить исключение, придется подать официальный план снижения рисков, показать, что он исчерпал все усилия по поиску поставщика, отвечающего требованиям, и подробно описать, как и в какие сроки уберет несоответствующий материал из цепочки поставок.

Подрядчики также будут обязаны проверять поставщиков на предмет финансовой нестабильности, иностранной собственности или влияния, а также узких мест в производстве. О существенных рисках необходимо будет сообщать в министерство в течение 15 дней с момента обнаружения, а в течение 45 дней должен быть представлен письменный план исправления ситуации.

Невыполнение плана, введение администрации в заблуждение относительно него или намеренное игнорирование могут привести к потере контракта и передаче дела Генеральному прокурору для расследования.