22 октября 2025
Экономика

Цены на золото и серебро резко упали

время публикации: 22 октября 2025 г., 07:58 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 08:22
Цены на золото и серебро на мировых рынках показали рекордные суточные падения после длительного периода роста цен.

Золото подешевело за последние сутки на 5,7% до 4087 доллара за унцию. Это крупнейшее суточное падение с июня 2023 года. Серебро упало в цене на 7,2% до 47,5 долларов за унцию, что является крупнейшим суточным падением с сентября 2011 года.

Аналитики расходятся во мнениях на причины падения. Одной из возможных причин является фиксирование игроками прибыли после длительного периода роста, в ходе которого цены выросли почти вдвое.

Экономика
