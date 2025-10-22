Под давлением Белого дома Израиль ограничит реформу импорта из США

Министерство экономики завершило подготовку реформы импорта "Что хорошо для Америки, хорошо для Израиля", предназначенной для облегчения импорта из США с целью повышения конкуренции на израильском рынке.

Реформа признает для Израиля действующие в США стандарты качества, облегчая сертификацию импортируемой продукции и освобождая от необходимости проведения проверок на соответствие местным израильским стандартам.

Однако, в отличие от реформы "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля", под давлением Вашингтона новая реформа облегчает импорт в Израиль только товаров, производимых в США, а не товаров, продающихся на территории Соединенных Штатов, сообщает "Калькалист".

Это резко снижает эффективность реформы, поскольку лишь около 40% товаров, продаваемых в США, там же и производятся. В некоторых категориях этот показатель составляет 5%-20%. Исключением являются продукты питания (85%).