x
22 октября 2025
|
последняя новость: 07:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 октября 2025
|
22 октября 2025
|
последняя новость: 07:07
22 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Под давлением Белого дома Израиль ограничит реформу импорта из США

США
Импорт и экспорт
Законы
Мин.экономики
Реформы
время публикации: 22 октября 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 07:07
Под давлением Белого дома Израиль ограничит реформу импорта из США
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Министерство экономики завершило подготовку реформы импорта "Что хорошо для Америки, хорошо для Израиля", предназначенной для облегчения импорта из США с целью повышения конкуренции на израильском рынке.

Реформа признает для Израиля действующие в США стандарты качества, облегчая сертификацию импортируемой продукции и освобождая от необходимости проведения проверок на соответствие местным израильским стандартам.

Однако, в отличие от реформы "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля", под давлением Вашингтона новая реформа облегчает импорт в Израиль только товаров, производимых в США, а не товаров, продающихся на территории Соединенных Штатов, сообщает "Калькалист".

Это резко снижает эффективность реформы, поскольку лишь около 40% товаров, продаваемых в США, там же и производятся. В некоторых категориях этот показатель составляет 5%-20%. Исключением являются продукты питания (85%).

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 октября 2025

Опубликован ежегодный отчет госконтролера в сфере экономики и образования
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 мая 2025

Реформа импорта расширена на товары для кормления младенцев: цены должны снизиться
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 апреля 2025

Почему в Израиле жить дорого. Отчет OECD за 2025 год