Впервые за историю комплекса "Яд ва-Шем" его сотрудники объявили забастовку
время публикации: 22 октября 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 19:37
Впервые в истории Израиля сотрудники мемориального комплекса "Яд ва-Шем" объявили забастовку. Ее причиной стал отказ минфина от достигнутых соглашений о повышении зарплат после семи лет переговоров.
В четверг, 23 октября, "Яд ва-Шем" будет закрыт, отменено участие сотрудников мемориального комплекса во всех мероприятиях.
Представители рабочего комитета заявляют: "Зарплаты сотрудников "Яд ва-Шем" одни из самых низких в системе государственной службы. Неприемлемо, что сотрудники столь значимого учреждения вынуждены бороться за повышение на считанные проценты".
