Впервые за историю комплекса "Яд ва-Шем" его сотрудники объявили забастовку

Впервые в истории Израиля сотрудники мемориального комплекса "Яд ва-Шем" объявили забастовку. Ее причиной стал отказ минфина от достигнутых соглашений о повышении зарплат после семи лет переговоров.

В четверг, 23 октября, "Яд ва-Шем" будет закрыт, отменено участие сотрудников мемориального комплекса во всех мероприятиях.

Представители рабочего комитета заявляют: "Зарплаты сотрудников "Яд ва-Шем" одни из самых низких в системе государственной службы. Неприемлемо, что сотрудники столь значимого учреждения вынуждены бороться за повышение на считанные проценты".