В канун Рош а-Шана израильтяне побили рекорд по количеству сделок в минуту

Согласно данным компании "Шва", отвечающей за клиринг сделок по кредитным картам в Израиле, в канун еврейского Нового года (Рош а-Шана) израильтяне потратили на 5,6% больше, чем год назад.

В период между 8:00 и 15:00 в понедельник 22 сентября 2025 года, "Шва" обработала сделки на 1 миллиард и 161 миллион шекелей. Для сравнения, в прошлом году в канун праздника, в пятницу 2 октября 2024 года, расходы израильтян составили 1 миллиард и 75 миллионов шекелей, а в последний довоенный праздник, 15 сентября 2023 года – 956 миллионов шекелей.

Пик покупок пришелся на 12:05, когда были произведены рекордные 22000 сделки по кредитным картам на общую сумму 4,28 миллиона шекелей.