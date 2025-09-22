Pfizer покупает Metsera, специализирующуюся на терапии ожирения
время публикации: 22 сентября 2025 г., 15:50 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 15:55
Американская фармкомпания Pfizer объявила о покупке биофармацевтической компании Metsera, специализирующейся на терапии ожирения.
Совокупная оценка сделки – до $7,3 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в IV квартале 2025 года (после одобрений регуляторов).
Основанная в 2022 году Metsera (штаб-квартира – Нью-Йорк) разрабатывает препараты против ожирения.