Pfizer покупает Metsera, специализирующуюся на терапии ожирения

Американская фармкомпания Pfizer объявила о покупке биофармацевтической компании Metsera, специализирующейся на терапии ожирения.

Совокупная оценка сделки – до $7,3 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в IV квартале 2025 года (после одобрений регуляторов).

Основанная в 2022 году Metsera (штаб-квартира – Нью-Йорк) разрабатывает препараты против ожирения.