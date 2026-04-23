23 апреля 2026
Microsoft инвестирует $18 млрд в ИИ-инфраструктуру Австралии

время публикации: 23 апреля 2026 г., 22:51 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 22:51
AP Photo/Jason Redmond

Корпорация Microsoft объявила о планах инвестировать 25 миллиардов австралийских долларов (около 18 миллиардов долларов США) в Австралию до конца 2029 года. Это крупнейшая инвестиция компании за пределами США.

По словам гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы, "у Австралии есть огромная возможность превратить ИИ в реальный экономический рост".

В планах корпорации - расширение облачной инфраструктуры Azure не менее чем на 140% к 2029 году, строительство дополнительных центров обработки данных в Мельбурне и Сиднее, сотрудничество в сфере кибербезопасности с австралийскими государственными ведомствами, а также обучение трёх миллионов австралийцев инструментам искусственного интеллекта к 2028 году.

Следует отметить, что не только Microsoft делает ставку на Австралию. Amazon взяла на себя обязательства по инвестициям на 20 миллиардов австралийских долларов, а OpenAI подписала соглашение на 7 миллиардов.

