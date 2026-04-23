Турция вводит запрет на соцсети для детей до 15 лет

Парламент Турции утвердил в среду, 22 апреля, закон о запрете на пользование социальными сетями для детей младше 15 лет. Для детей от 15 до 18 лет социальные сети должны обеспечить отдельную безопасную среду, изолированную от взрослого контента.

Родители смогут менять настройки аккаунтов своих детей. Все платные операции несовершеннолетние смогут осуществлять только после подтверждения родителями. В экстренных ситуациях платформы обязаны вмешиваться в течение часа после появления вредоносного контента.

После утверждения парламентом закон передан на подписание президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, и вступит в силу через полгода после публикации в правительственном бюллетене.

Первой страной, запретившей доступ подростков к соцсетям стала Австралия. Франция также близка к введению запрета уже в 2026 году. Греция, Дания и Великобритания продвигают схожие инициативы.