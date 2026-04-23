23 апреля 2026
последняя новость: 23:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
23 апреля 2026
|
23 апреля 2026
|
последняя новость: 23:20
23 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Экономика

Турция вводит запрет на соцсети для детей до 15 лет

время публикации: 23 апреля 2026 г., 22:28 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 22:28
Турция вводит запрет на соцсети для детей до 15 лет
AP Photo/Jenny Kane

Парламент Турции утвердил в среду, 22 апреля, закон о запрете на пользование социальными сетями для детей младше 15 лет. Для детей от 15 до 18 лет социальные сети должны обеспечить отдельную безопасную среду, изолированную от взрослого контента.

Родители смогут менять настройки аккаунтов своих детей. Все платные операции несовершеннолетние смогут осуществлять только после подтверждения родителями. В экстренных ситуациях платформы обязаны вмешиваться в течение часа после появления вредоносного контента.

После утверждения парламентом закон передан на подписание президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, и вступит в силу через полгода после публикации в правительственном бюллетене.

Первой страной, запретившей доступ подростков к соцсетям стала Австралия. Франция также близка к введению запрета уже в 2026 году. Греция, Дания и Великобритания продвигают схожие инициативы.

Экономика
