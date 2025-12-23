x
23 декабря 2025
Минфин опубликовал проект закона о налоге на сверхдоходы банков

время публикации: 23 декабря 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 11:15
Министерство финансов опубликовало проект Закона о дифференцированном налоге на банковскую прибыль, продвигаемого в рамках государственного бюджета 2026 года.

Согласно законопроекту, в 2026-2030 годах банки должны будут платить дополнительно 15%налога с части прибыли, превышающей на 50% средний показатель прибыльности за 2018-2022 годы.

Руководство минфина аргументирует данный шаг сверхприбылью, получаемой банками за счет повышения Банком Израиля учетной ставки в условиях низкой конкуренции.

Согласно прогнозу, в 2026 году налог принесет в госказну 1,13 млрд шекелей, а в 2027-2030 годах – около 1,5 млрд шекелей ежегодно.

Следует отметить, что межведомственная комиссия, готовившая законопроект, рекомендовала установить дополнительный налог на уровне 7-10%.

Также следует отметить, что бюджетный отдел минфина выразил несогласие с этим шагом, предупредив о риске "кредитного удушения" - высокий налог на маржинальную прибыль создает негативный стимул для выдачи новых кредитов, что ударит по малому бизнесу и экономическому росту.

