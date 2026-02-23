FT: Совет мира рассматривает создание для Газы криптовалюты, неподконтрольной ХАМАСу

Консультанты созданного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" рассматривают возможность создания специальной криптовалюты для сектора Газы, сообщает Financial Times.

Согласно публикации, речь идет о стейблкойне (криптовалюте с жесткой привязкой к фиатной валюте или другому активу), привязанном к доллару США, и предназначенном для проведения цифровых платежей.

Идея стейблкойна для Газы продвигается на фоне глубокого кризиса банковской системы сектора и преподносится, среди прочего, как возможность ужесточить контроль над денежными транзакциями, отстранив ХАМАС от финансовой деятельности.