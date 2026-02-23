x
Экономика

FT: Совет мира рассматривает создание для Газы криптовалюты, неподконтрольной ХАМАСу

время публикации: 23 февраля 2026 г., 21:53 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 21:55
AP Photo/Amr Nabil

Консультанты созданного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" рассматривают возможность создания специальной криптовалюты для сектора Газы, сообщает Financial Times.

Согласно публикации, речь идет о стейблкойне (криптовалюте с жесткой привязкой к фиатной валюте или другому активу), привязанном к доллару США, и предназначенном для проведения цифровых платежей.

Идея стейблкойна для Газы продвигается на фоне глубокого кризиса банковской системы сектора и преподносится, среди прочего, как возможность ужесточить контроль над денежными транзакциями, отстранив ХАМАС от финансовой деятельности.

