Главный раввинат требует вернуть бельгийское молоко, импортированное по просьбе Смотрича

Отдел по борьбе с мошенничеством в сфере кашрута Главного раввината потребовал прекратить продажу молока, импортированного из Бельгии компанией "Виллифуд".

Согласно заявлению отдела, решение было принято после проверки, в ходе которой выяснилось, что напиток "Цельное стерилизованное молоко жирностью 3,7%" в упаковках по 1 литру, производимый бельгийской компанией Solaer Assay, позиционируется как кошерный молочный продукт с маркировкой "Халав Исраэль" под надзором «БАДАЦ Йосеф" и с одобрения главного раввина Израиля, несмотря на то что одобрения главного раввината получено не было.

В главном раввинате потребовали снять молоко с прилавков магазинов и вернуть импортеру.

Импорт молока из Бельгии был организован компанией "Виллифуд" августе 2025 года по просьбе министра финансов Бецалеля Смотрича в качестве меры по борьбе с дефицитом молока в период осенних праздников.

Поскольку цена молока в Польше, обычном источнике импортного молока, в тот период была высокой, импортеры заявили об экономической нецелесообразности этого шага и не стали продвигать ввоз продукта. Вследствие этого Смотрич в сентябре расширил приказ, распространив его и на стерилизованное молоко. Компания "Виллифуд" откликнулась на инициативу и начала импортировать стерилизованное молоко из Бельгии, несмотря на то что никакого дефицита стерилизованного молока в Израиле нет, а спрос на него крайне незначителен.

Поскольку подпись Смотрича была поставлена в непосредственной близости к праздничному периоду, продукт поступил в Израиль лишь по его завершении и не пользовался большим спросом.

В главном раввинате утверждают, что "в отдел по импорту не поступало предварительной заявки на утверждение ввоза сырого молока. После производства молока и доставки его в страну задним числом была подана заявка на получение сертификата кошерности, которая была отклонена".

В "Виллифуд", в свою очередь, утверждают, что "компания заключила договор с органом по сертификации кошерности "БАДАЦ Бейт-Йосеф", который направил пятерых собственных надзирателей за кошерностью на производство молочных продуктов в Бельгию в соответствии с регламентом главного раввината, и что сертификат кошерности "меадрин" был выдан сразу по завершении производственного процесса.