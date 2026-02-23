Председатель Объединенного комитета начальников штабов предостерег Трампа от удара по Ирану

Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, предупредил президента Трампа о серьезных рисках масштабной военной операции против Ирана. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на свои источники.

Кейн охарактеризован источниками как "противник силового сценария" применительно к Ирану. Это сильно отличается от его позиции относительно операции по захвату Мадуро в Венесуэле, которую он поддержал. Дэн Кейн предупреждает, что в случае Ирана существует значительный риск затяжного конфликта, нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки союзников.