Председатель Объединенного комитета начальников штабов предостерег Трампа от удара по Ирану
время публикации: 23 февраля 2026 г., 22:20 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 22:50
Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, предупредил президента Трампа о серьезных рисках масштабной военной операции против Ирана. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на свои источники.
Кейн охарактеризован источниками как "противник силового сценария" применительно к Ирану. Это сильно отличается от его позиции относительно операции по захвату Мадуро в Венесуэле, которую он поддержал. Дэн Кейн предупреждает, что в случае Ирана существует значительный риск затяжного конфликта, нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки союзников.
