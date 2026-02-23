x
23 февраля 2026
23 февраля 2026
Израиль

Суд отменил участие Нетаниягу в заседании 25 февраля

время публикации: 23 февраля 2026 г., 21:30 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 21:30
Miriam Alster/Flash90

Окружной суд Иерусалима удовлетворил просьбу главы правительства Биньямина Нетаниягу об отмене его участия в заседании 25 февраля "в связи с государственной встречей", и сократил время дачи показаний во вторник, 24 февраля.

Завтра Нетаниягу должен принять участие во встрече руководства ШАБАКа, в четверг – запланирована встреча с главой правительства Индии.

