Суд отменил участие Нетаниягу в заседании 25 февраля

Окружной суд Иерусалима удовлетворил просьбу главы правительства Биньямина Нетаниягу об отмене его участия в заседании 25 февраля "в связи с государственной встречей", и сократил время дачи показаний во вторник, 24 февраля.

Завтра Нетаниягу должен принять участие во встрече руководства ШАБАКа, в четверг – запланирована встреча с главой правительства Индии.