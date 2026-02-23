x
23 февраля 2026
Израиль

Полиция: водитель, врезавшийся в патрульную машину на перекрестке Тапуах, был пьян

Иудея и Самария
Полиция
Расследование
время публикации: 23 февраля 2026 г., 23:00 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 23:00
Полиция: водитель, врезавшийся в патрульную машину на перекрестке Тапуах, был пьян
Miriam Alster/FLASH90

Полиция продолжает расследование обстоятельства инцидента на перекрестке Тапуах в Самарии, в ходе которого водитель грузовика врезался в патрульную машину и повредил еще несколько автомобилей, а затем попытался скрыться.

Полиция склоняется к тому, что инцидент на перекрестке Тапуах, в результате которого пострадал полицейский и были повреждены несколько транспортных средств, был дорожной аварией, а не терактом.

Пресс-служба правоохранительных органов передает, что водитель и его пассажир, задержанные в ходе полицейской погони, являются жителями деревни Аль-Мугайира. В момент инцидента они были в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование обстоятельств инцидента продолжается. Оно поручено подразделению по борьбе с преступностью в Самарии совместно со следователями по расследованию преступлений на почве ненависти и разведкой центрального подразделения округа Иудеи и Самарии.

Израиль
