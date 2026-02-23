x
Мир

Словакия прекращает поставки электричества Украине из-за остановки транзита российского газа

Украина
Словакия
время публикации: 23 февраля 2026 г., 21:56 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 21:57
Словакия прекращает поставки электричества Украине из-за остановки транзита российского газа
AP Photo/Alex Brandon, Pool

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с обращением к нации, в котором сообщил о прекращении экстренных поставок электричества Украине. Он заявил, что причиной этого стали "враждебные действия" украинского президента Владимира Зеленского.

"С сегодняшнего дня, если Украина попросит Словакию о помощи в стабилизации электросети, такая помощь оказана не будет", – сказал он, пригрозив также пересмотреть позицию в отношении вступления Украины в Европейский Союз, если та не возобновит поставки энергоносителей.

Ранее Словакия и Венгрия пригрозили прекратить поставки электроэнергии в Украину, если до 23 февраля не возобновится транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", пострадавшему в январе в результате российского удара. В МИД Украины заявили, что речь идет о шантаже, предложив обратиться к руководству России.

