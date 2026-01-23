x
23 января 2026
23 января 2026
Экономика

Reuters: основные поставщики нефти Израилю – Азербайджан и Россия

Нефть и газ
Турция
Россия
Азербайджан
время публикации: 23 января 2026 г., 10:19 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 10:29
Reuters: основные поставщики нефти Израилю - Азербайджан и Россия
AP Photo/Darko Vojinovic

Согласно данным компании Kpler, специализирующейся на анализе сырьевых рынков, в 2025 году поставки азербайджанской нефти в Израиль выросли на 31% по сравнению с 2024 годом и составили 94 тысячи баррелей в сутки.

На долю Азербайджана приходятся 46,4% закупок нефти Израилем. На втором месте среди поставщиков – Россия с 28%. Среди других крупных поставщиков нефти в Израиль – Казахстан и США. Также, по данным Kpler, резко вырос импорт нефти в Израиль из Нигерии, тогда как закупка нефти у Бразилии, Демократической республики Конго и Республики Конго прекратилась.

Азербайджанская нефть поступает в Израиль через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, откуда танкерами доставляется в Ашкелон несмотря на формальный турецкий запрет на торговлю с Израилем и на использование турецких портов для торговли с Израилем. Агентство Reuters цитирует аналитиков Kpler, по словам которых суда, покидающие турецкий Джейхан для доставки нефти в Израиль, обычно отключают свои трекеры и сообщают морским властям другие пункты назначения,

Экономика
