TikTok переходит под контроль американских и "глобальных" инвесторов

Китайская компания ByteDance (владелец TikTok) сообщила о завершении сделки, в рамках которой создается новая совместная структура, контролируемая американскими и "глобальными" инвесторами.

Этот шаг должен снять угрозу федеральной блокировки TikTok в США из-за претензий по национальной безопасности.

По данным Reuters, новая компания будет называться TikTok USDS Joint Venture LLC. Контрольный пакет (около 80,1%) получат американские и международные инвесторы, а доля ByteDance составит 19,9%. Среди крупнейших совладельцев названы Oracle, Silver Lake и инвестиционная компания MGX (каждая – по 15%).

В ByteDance заявили, что новая структура будет обеспечивать хранение данных, работу приложения и функционирование алгоритмов рекомендаций для пользователей в США "с использованием мер конфиденциальности и кибербезопасности".

Reuters уточняет, что данные и алгоритм рекомендаций для американского сегмента планируется размещать на облачной инфраструктуре Oracle в США.

В сообщениях говорится о формировании совета директоров с большинством американских представителей и о назначениях руководства новой структуры (в частности, упоминается Адам Прессер как CEO).