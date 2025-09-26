x
26 сентября 2025
TikTok переходит под контроль американских инвесторов. Трамп подписал указ

время публикации: 26 сентября 2025 г., 03:44 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 05:49
TikTok переходит под контроль американских инвесторов. Трамп подписал указ
AP Photo/Matt Slocum

Президент США Дональд Трамп 25 сентября подписал исполнительный указ, утверждающий схему, по которой деятельность TikTok на американском рынке перейдет под контроль американских инвесторов. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Согласно новому рамочному соглашению, изложенному в указе, китайская материнская компания TikTok ByteDance и ее филиалы будут владеть менее чем 20% акций приложения, при этом 80% акций сохранят за собой американские инвесторы, отмечает "Интерфакс".

Выступая в Овальном кабинете, Трамп сообщил, что обсуждал параметры сделки по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином: "Он дал нам свое согласие". По словам президента, управлять TikTok в США будут "американские инвесторы, американские компании". Отдельно он отметил ключевую роль корпорации Oracle.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что главной целью было сохранить работу сервиса и одновременно обеспечить сохранность данных: "Эта сделка означает, что американцы смогут пользоваться TikTok с большей уверенностью". По оценке Вэнса, стоимость новой компании составит около $14 млрд.

