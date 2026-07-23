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Здоровье

В Газе сообщают о вспышке ветряной оспы – более 9300 случаев за две недели

Медицинская статистика
Газа
время публикации: 23 июля 2026 г., 10:05 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 10:11
В Газе сообщают о вспышке ветряной оспы – более 9300 случаев за две недели
AP Photo/Elaine Thompson

В секторе Газы за две недели зарегистрировали более 9300 случаев ветряной оспы, преимущественно среди детей в лагерях перемещенных лиц. Такие данные, как пишет Ynet, приводят действующие в Газе медицинские структуры и Всемирная организация здравоохранения.

Распространению инфекции способствуют скученность и невозможность изолировать заболевших.

Отметим, что "министерство здравоохранения" Газы формально прекратило существование несколько недель назад: ХАМАС 6 июля объявил о роспуске своего правительства и готовности передать управление комитету технократов, однако фактическая передача полномочий пока не состоялась.

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