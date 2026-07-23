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Экономика

Британская Circeus купила израильский стартап Dondy

Хайтек
ИИ
Соцсети
время публикации: 23 июля 2026 г., 08:47 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 08:56
Британская Circeus купила израильский стартап Dondy
ChatGPT

Британская холдинговая компания Circeus приобрела израильский стартап Dondy, разработавший систему маркетинга через WhatsApp для интернет-магазинов. Сумма сделки не раскрыта, но, по данным журналиста TheMarker Офира Дора, оценивается в несколько миллионов долларов.

Dondy была создана в 2024 году друзьями детства из Кирьят-Оно Тамиром Ором и Ором Шрайбером, а также Инбаль Кац-Ор. Компания не привлекала внешнее финансирование и работает командой из семи человек. Ее системой пользуются около 70 тысяч магазинов на Shopify, включая Miss Sixty и "Машбир ле-цархан".

Программа автоматически рассылает клиентам сообщения о товарах, оставленных в корзине без оформления покупки, скидках и повторных покупках, а также отвечает на вопросы с помощью ИИ. Circeus намерена сохранить Dondy как самостоятельную компанию и расширить ее деятельность.

Экономика
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