Британская Circeus купила израильский стартап Dondy

Британская холдинговая компания Circeus приобрела израильский стартап Dondy, разработавший систему маркетинга через WhatsApp для интернет-магазинов. Сумма сделки не раскрыта, но, по данным журналиста TheMarker Офира Дора, оценивается в несколько миллионов долларов.

Dondy была создана в 2024 году друзьями детства из Кирьят-Оно Тамиром Ором и Ором Шрайбером, а также Инбаль Кац-Ор. Компания не привлекала внешнее финансирование и работает командой из семи человек. Ее системой пользуются около 70 тысяч магазинов на Shopify, включая Miss Sixty и "Машбир ле-цархан".

Программа автоматически рассылает клиентам сообщения о товарах, оставленных в корзине без оформления покупки, скидках и повторных покупках, а также отвечает на вопросы с помощью ИИ. Circeus намерена сохранить Dondy как самостоятельную компанию и расширить ее деятельность.